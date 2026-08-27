Aybastı'da Çatı Tamiri Sırasında Kaza: Bir Ölüm - Son Dakika
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Aybastı'da Çatı Tamiri Sırasında Kaza: Bir Ölüm

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Aybastı'da çatısını onaran Ömer E. dengesini kaybederek düştü, hastanede yaşamını yitirdi.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde evinin çatısını tamir ederken düşen kişi öldü.

İlçenin Alacalar Mahallesi'nde Ömer E, evinin çatısını onardığı sırada dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan iki çocuk babası Ömer E, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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