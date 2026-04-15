AYBÜ\'de Önlük Giyme Töreni Düzenlendi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü öğrencileri için "Önlük Giyme Töreni" yapıldı.

Üniversitenin Etlik Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen törende Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Akın Aktaş, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Mümin Şen, akademisyenler, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Programda konuşan Şen, dil ve konuşma terapistliğinin sağlık alanındaki önemine dikkati çekerek, öğrencilerin üstleneceği sorumluluğun büyük olduğunu söyledi.

Öğrencileri tebrik eden Şen,"Bugün giydiğiniz önlük sadece bir meslek sembolü değil, aynı zamanda bilimsel düşüncenin, etik değerlerin ve insan odaklı hizmet anlayışının bir temsilidir. Sizlerden beklentimiz, bilimin ışığında ve özveriyle mesleğinizi icra etmenizdir." dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere önlük giydirildi.