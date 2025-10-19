Aybüke 3 Gün Sonra Eve Döndü

16 YAŞINDAKİ AYBÜKE EVİNE DÖNDÜ
Adana'nın Sarıçam ilçesinde 3 gün önce kaybolan 16 yaşındaki Aybüke Ulu'nun evine döndüğü öğrenildi. Aybüke'den günlerdir haber alınamaması üzerine ailesi durumu polise bildirmişti. Aybüke'nin hakkında çıkan haberler üzerine, bugün polise merkezine gittiği ve kendini tanıtarak teslim olduğu belirtildi. Aybüke'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ailesi ve yakınları kızlarının bulunmasıyla büyük sevinç yaşadı.
Serhat GÜLER/ADANA,
