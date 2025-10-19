Aybüke 3 Gün Sonra Eve Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aybüke 3 Gün Sonra Eve Döndü

19.10.2025 22:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaybolan 16 yaşındaki Aybüke, polise giderek ailesine kavuştu. Sağlığı iyi.

16 YAŞINDAKİ AYBÜKE EVİNE DÖNDÜ

Adana'nın Sarıçam ilçesinde 3 gün önce kaybolan 16 yaşındaki Aybüke Ulu'nun evine döndüğü öğrenildi. Aybüke'den günlerdir haber alınamaması üzerine ailesi durumu polise bildirmişti. Aybüke'nin hakkında çıkan haberler üzerine, bugün polise merkezine gittiği ve kendini tanıtarak teslim olduğu belirtildi. Aybüke'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ailesi ve yakınları kızlarının bulunmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Serhat GÜLER/ADANA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Sarıçam, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aybüke 3 Gün Sonra Eve Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır perdesi 64 yıl sonra aralandı Ailesini ararken kendi mezarını buldu Sır perdesi 64 yıl sonra aralandı! Ailesini ararken kendi mezarını buldu
Mourinho ilk kez bu kadar açık konuştu: Fener’den ayrılma sebebim o futbolcu Mourinho ilk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu
İstanbul’da yağış başladı, trafik felç Harita kırmızıya döndü İstanbul'da yağış başladı, trafik felç! Harita kırmızıya döndü
Çin’in Ay’ın karanlık tarafında keşfettiği sır açığa çıktı Çin'in Ay'ın karanlık tarafında keşfettiği sır açığa çıktı
Milli cimnastikçi Adem Asil dünya ikincisi Milli cimnastikçi Adem Asil dünya ikincisi
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

14:28
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi
14:22
Yüzyılın konut projesi İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
14:21
Deniz Undav’a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum
14:05
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
13:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki İstanbul anketi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi
12:25
Bunu hiç beklemiyordu İsrail’de yapılan son ankette Netanyahu’ya büyük şok
Bunu hiç beklemiyordu! İsrail'de yapılan son ankette Netanyahu'ya büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 16:03:30. #7.11#
SON DAKİKA: Aybüke 3 Gün Sonra Eve Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.