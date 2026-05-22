AK Parti Milletvekili Aydemir Polatlı'da Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Gençlik Kolları Dış İlişkiler Başkanı ve Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Ankara'nın Polatlı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Polatlı'da esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Aydemir, daha sonra Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesindeki yıl sonu sergisine katıldı, şehit ailesi, engelli bireyleri, Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi ile Halk Eğitimi Merkezi seramik kursiyerlerini ziyaret etti.

Aydemir, AK Parti İlçe Teşkilatını da ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Ziyaretlerinde Aydemir'e, AK Parti İlçe Başkanı İlhami Teke ve teşkilat mensupları eşlik etti.