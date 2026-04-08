Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı İçin Malzeme Alımı İhalesi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bakteriyoloji Laboratuvarı için malzeme alımı ihalesini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulüyle düzenleyecek. İhale, 30 Nisan 2026 saat 11:00'da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği İhale Salonu'nda yapılacak ve e-teklifler bu adreste açılacak.

İhale konusu, hastanenin ihtiyacı olan laboratuvar malzemelerinin alımını kapsıyor. Yüklenici firma, sözleşme tarihinden itibaren en fazla 7 gün içinde işe başlayacak ve cihazları hastane otomasyon sistemine bağlanmış olarak çalışır hale getirecek. Katılım için isteklilerin EKAP hesabından ihale dokümanını indirmesi ve tekliflerini e-imza ile EKAP üzerinden göndermesi gerekiyor.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli malı teklif eden isteklilere %15 fiyat avantajı uygulanacak. İstekliler, teklif bedellerinin en az %3'ü oranında geçici teminat vermek zorunda. Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 120 takvim günü olacak ve konsorsiyum olarak teklif verilemeyecek.