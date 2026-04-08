Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı İçin Malzeme Alımı İhalesi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı İçin Malzeme Alımı İhalesi

08.04.2026 00:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı için laboratuvar malzemeleri alımına yönelik ihale düzenliyor. İhale 30 Nisan 2026'da yapılacak. Katılımcıların tekliflerini EKAP üzerinden sunmaları gerekecek.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bakteriyoloji Laboratuvarı için malzeme alımı ihalesini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulüyle düzenleyecek. İhale, 30 Nisan 2026 saat 11:00'da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği İhale Salonu'nda yapılacak ve e-teklifler bu adreste açılacak.

İhale konusu, hastanenin ihtiyacı olan laboratuvar malzemelerinin alımını kapsıyor. Yüklenici firma, sözleşme tarihinden itibaren en fazla 7 gün içinde işe başlayacak ve cihazları hastane otomasyon sistemine bağlanmış olarak çalışır hale getirecek. Katılım için isteklilerin EKAP hesabından ihale dokümanını indirmesi ve tekliflerini e-imza ile EKAP üzerinden göndermesi gerekiyor.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli malı teklif eden isteklilere %15 fiyat avantajı uygulanacak. İstekliler, teklif bedellerinin en az %3'ü oranında geçici teminat vermek zorunda. Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 120 takvim günü olacak ve konsorsiyum olarak teklif verilemeyecek.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Adnan Menderes Üniversitesi, Güncel, Aydın, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

00:16
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli’den ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli'den ilk açıklama
00:01
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
23:42
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
23:41
Basra’da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
Basra'da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
23:40
Husiler: ABD ve İsrail’e karşı her seçeneğe hazırız
Husiler: ABD ve İsrail'e karşı her seçeneğe hazırız
23:08
Ateşkes umutları arttı Trump ve İran’dan ilk açıklamalar geldi
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 01:04:39. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.