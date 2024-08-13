Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, İtfaiye Ekiplerini Ziyaret Etti

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bölgede artan yangınlara hızla müdahale eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ni ziyaret etti. Çerçioğlu, "Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için 24 saat görevleri başında. Ateş savaşçılarımızın yaptıkları iş çok kıymetli, onlarla gurur duyuyoruz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, çıkan yangınlara hızlı bir şekilde müdahale etmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerini tebrik ederek, "Ekiplerimiz her zaman olduğu gibi bugün de görev ve sorumluluğunun bilincinde olarak çalışıyor. Bu konuda emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ateş savaşçılarımızı gösterdiği üstün çaba nedeniyle tebrik ediyorum" diye konuştu.

Çerçioğlu, "Son günlerde çok sayıda çıkan orman yangınına hızla müdahale ederek büyümeden söndüren ekiplerimiz disiplinli çalışmalarıyla örnek oldu. Vatandaşlarımızı da güzel kentimizin yarınları için kurallara uymaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.