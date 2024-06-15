Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Kurban Bayramını Kutladı

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Birlik, beraberlik, duygularının daha da yoğunlaştığı, dostluk ve kardeşlik bağlarının pekiştiği, ortak değerlerimizin hatırlandığı, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediğimiz Kurban Bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

Özlem Çerçioğlu Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Çerçioğlu'nun mesajı şöyle:

"Bayramlar insani, milli ve manevi değerlerin yeniden yeşertilmesi ve hayata geçirilmesi açısından büyük önem taşıyan günlerdir. Bütün bu değerleri barındıran Kurban Bayramı'nı huzurlu ve mutlu geçirmeniz diliyorum.

Birlik, beraberlik, duygularının daha da yoğunlaştığı, dostluk ve kardeşlik bağlarının pekiştiği, ortak değerlerimizin hatırlandığı, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediğimiz Kurban Bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum."