Aydın Büyükşehir Belediyesi, 5 Yeni Halk Otobüsüyle Filoyu Güçlendirdi

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, halk otobüsleri filosunu bünyesine kattığı 5 yeni araçla güçlendirdi. Kent için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Güzel Aydınımız ve hemşehrilerimiz için çalışmayı sürdürüyor, hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı vatandaşlarımız ile buluşturmaya devam ediyoruz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi halk otobüsleri filosu, bünyesine katılan 5 yeni araç ile güçlendi. Her gün 30 binden fazla vatandaşın kullandığı halk otobüsleri filosuna katılan yeni araçlar, ilerleyen günlerde Aydınlı vatandaşaların hizmetine sunacak.

Toplu ulaşım ağını Buharkent'ten Kuşadası'na kadar şehrin 17 ilçesinin tamamında vatandaşlar ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs filosu 118 araca ulaştı. AYKART mobil uygulaması ile entegre olarak çalışacak yeni araçlarda da kredi kartı ve sanal kart ile ödeme imkanı sunulacak. Aydınlılar, araçların konumunu ve rotasını uygulama üzerinden takip edebilecek.

"Yatırımlarımızı vatandaşlarımız ile buluşturmaya devam ediyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yatırımları ve hizmetleri Aydın'ın tüm ilçelerinde vatandaşlara ulaştırmayı sürdüreceklerini belirterek, "Güzel Aydınımız ve hemşehrilerimiz için çalışmayı sürdürüyor, hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı vatandaşlarımız ile buluşturmaya devam ediyoruz. Aydınlılardan aldığımız güç ile güzel kentimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.