Aydın Büyükşehir Belediyesi Camileri Ramazan Ayına Hazırlıyor

Güncel

(AYDIN) - Yıl boyunca düzenli olarak kent genelinde bulunan camilerde hijyen ve temizlik çalışmaları yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Vatandaşların ibadetlerini hijyenik koşullarda yapabilmesi için temizlik mesaisine devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde bulunan camileri Ramazan ayına hazırlıyor. Ekipler, camilerde bulunan tuvaletleri dezenfekte ediyor, camları temizliyor ve genel hijyen koşullarını sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin camilerde düzenli olarak gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, ekiplere ve Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.