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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçesindeki asfalt çalışmasını tamamladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesi Kadıköy Bulvarı'nda kaldırım ve yağmur suyu hattı çalışması, asfalt seriminin ardından yol çizgi ve yaya geçidi çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Çalışmalarımızı mesai mefhumu gözetmeden sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlar daha modern, güvenli ve konforlu yollara sahip olduklarını dile getirerek Büyükşehir'e ve Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.