Aydın Büyükşehir Belediyesi İşçilerine Promosyon Ödemesi

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi işçileri, 33 bin 250 TL promosyon alacak. Promosyonlar haziran ayının ilk haftasında tek seferde hesaplara yatırılacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bankalar ile yürüttüğü promosyon ihalesi sonuçlandı. Buna göre, Büyükşehir işçileri 33 bin 250 TL promosyon alacak. Promosyonlar haziran ayının ilk haftasında tek seferde çalışanların hesaplarına yatırılacak.

Her zaman çalışanların haklarını gözettiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.