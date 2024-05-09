Aydın Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahallelere Oyun Parkları Yapıyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahallelere Oyun Parkları Yapıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan çocukların oyun parkı taleplerini karşılamak için yeni oyun parkları açıyor. Yenipazar, Çine ve Bozdoğan ilçelerinde bulunan kırsal mahallelere yapılan oyun parkları hizmete açıldı. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışmaların devam edeceğini belirtti.

09.05.2024 11:36  Güncelleme: 11:54
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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan çocukların oyun parkı taleplerini tek tek hayata geçiriyor. Belediye, bu kapsamda en son 4 kırsal mahallede daha yeni oyun parklarını hizmete açtı.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından son olarak Yenipazar ilçesi Hacıköseler Mahallesi, Çine ilçesi Kırkışık ve Mutaflar Mahalleleri ile Bozdoğan ilçesi Pınarlı Mahallesi'ne oyun parkı yapıldı.

Başkan Özlem Çerçioğlu, her yaştan vatandaş için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Hizmet odaklı belediyecilik anlayışımız ile daha yaşanılabilir ve modern bir kent için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"ÖZLEM BAŞKANIMIZ HER TÜRLÜ İHTİYACIMIZ İLE İLGİLENİYOR"

Yapılan oyun parkları ile konuşan kırsal mahalle muhtarları ise şunları söyledi:

-Elif Doğru (Kırkışık Mahallesi Muhtarı): "Çocuklar için, mahalle halkımızın dışarıdan gelen torunları için çok güzel oldu. Parkın bayanlarımızın toplanma alanı haline gelmesi bizim için harika bir durum. Özlem Başkanımızın her türlü hizmetinden gayet memnunuz, kendisi isteklerimizle hemen ilgileniyor, kendisine teşekkür ederiz. Aydın Büyükşehir Belediyesi mahallemizde asfalt yenileme çalışması gerçekleştirdi, ASKİ ekipleri sondaj çalışması yaptı, park çalışması oldu ve bunların yanı sıra AYBA ekipleri de köyümüzde kömür ve gıda dağıtımı yapmakta. Başkanımız Özlem Çerçioğlu her türlü ihtiyacımız ile ilgileniyor, kendisine hizmetleri için çok teşekkür ederiz."

-Alaattin Sarıoğlu (Hacıköseler Mahallesi Muhtarı): "Biz Yenipazar'ın en uzak mahallesiyiz, 620 rakımlı bir mahalle burası. Aydın Büyükşehir Belediyesi mahallemizde parke taşı döşeme ve asfaltlama işlemi gerçekleştirdi, ASKİ hizmetleri, AYBA ekiplerinin çalışmaları da devam ediyor. Oyun parkımızın yapımı da tamamlandı. Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederim, bu park mahallemize çok yakıştı."

-Mustafa Madran (Mutaflar Mahallesi Muhtarı): "Sağ olsun Özlem Başkanımız bu parkın yapılmasına vesile oldu, teşekkür ederim. Çocuklarımız okuldan çıktıklarında buraya geliyorlar, burada vakit geçiriyorlar. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin mahallemizde kanalizasyon, parke taşı döşenmesi, yayla yollarının asfaltlanması gibi birçok hizmeti oldu, AYBA ekiplerinin çalışmaları da devam ediyor. Özlem Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim, bu parktan çocuklarımız ve aileleri çok memnun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahallelere Oyun Parkları Yapıyor - Son Dakika

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