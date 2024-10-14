Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Yeni Eğitim Yılına Hazırlanıyor

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, konservatuvarda yeni eğitim yılı için hazırlıklara başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Konservatuvarımızda verdiğimiz eğitimler ile onlarca sanatçının yetişmesini sağladık. Kültür ve sanatın gelişmesi için çalışmalarımız sürecek" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Müzik Bölümü tarafından 2024-2025 döneminde eğitim alacak öğrenciler için yetenek sınavı gerçekleştirildi. 14 yaş ve üstü onlarca adayın başvurduğu müzik bölümünde geleceğin sanatçıları yetiştirilecek. Yetenek sınavında başarılı olan öğrenciler Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın kadrosu ile geleceğe hazırlanacak. Farklı türlerde eğitimler verilen Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda öğrenciler nota, solfej, işitme ve enstrüman alanlarında dersler alacaklar.

"Sanatın ve sanatçıların yanında olmaya devam edeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sanata ve sanatçılara desteklerinin süreceğini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak aydınlık ve çağdaş nesiller yetiştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Konservatuvarımızda verdiğimiz eğitimler ile onlarca sanatçının yetişmesini sağladık. Kültür ve sanatın gelişmesi için çalışmalarımız sürecek" diye konuştu.