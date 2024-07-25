Aydın Büyükşehir Belediyesi Köşk ilçesinde yol düzenleme çalışması yapıyor

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Köşk ilçesindeki yolda düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Mahalle halkının ve üreticilerin bağ, bahçe ve tarla ulaşımı için sıklıkla kullandığı yol, çalışmaların tamamlanması ile daha konforlu ve güvenli hale gelecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezlerinin yanı sıra kırsal mahalleleri de güvenli yollarla buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Köşk ilçesi Karatepe Mahallesi'nde yol düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Tesviye çalışması gerçekleştirilen yol,faaliyetlerin tamamlanmasının ardından vatandaşların ve üreticilerin kullanımına sunulacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydın'ımızın 17 ilçesinde bulunan tüm mahallelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyor, hizmetlerimizi vatandaşlarımız ile buluşturuyoruz. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerimiz tarafından kırsal mahallelerimizde yol düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor, üreticilerimiz için bağ, bahçe ve tarla yollarını daha güvenli, daha konforlu hale getiriyoruz. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi.