Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleriyle Vatandaşları Buluşturuyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleriyle Vatandaşları Buluşturuyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlediği etkinlikte halk oyunları, bale gösterileri ve modern danslarla vatandaşları eğlendirdi. Etkinlikler yaz boyunca devam edecek.

13.06.2024 14:58
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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleriyle vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. Her hafta düzenlenen etkinliklerin bu seferki adresi, Atatürk Kent Meydanı oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nda eğitim gören 255 kursiyerin sahne aldığı etkinlikte, halk oyunları, bale gösterileri, modern danslar ve daha birçok performans vatandaşlardan büyük beğeni topladı. 5 bin kişinin izlediği gösterilerde, vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Etkinliklerin yaz boyunca devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Tüm vatandaşlarımızı düzenlediğimiz bu özel etkinliklere bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleriyle Vatandaşları Buluşturuyor - Son Dakika

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