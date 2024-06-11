Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli Alparslan Türkeş Bulvarı'nı Yeniliyor

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Nazilli ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nı yeniliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşlar için daha güvenli ve konforlu yollar oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Nazilli Alparslan Türkeş Bulvarı'nda başlatılan asfalt seriminin ardından düzenleme, çizgi ve logo çalışmaları gerçekleştirilecek.

Başkan Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.