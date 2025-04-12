Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden 20 Binden Fazla Öğrenciye Destek - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden 20 Binden Fazla Öğrenciye Destek

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 güz ve yaz dönemlerinde 20 binden fazla öğrenciye çeşitli faaliyetler sunarak onların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulundu. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, destek faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.

12.04.2025 14:13  Güncelleme: 15:17
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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin uzman personeli tarafından verilen desteklerden 2024-2025 güz ve yaz dönemlerinde 20 binden fazla öğrenci faydalandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından her yaştan öğrenci için yaşama geçirilen faaliyetler devam ediyor. Gitar, resim, satranç, masa tenisi, cimnastik, halk oyunları, İngilizce, sanatsal tasarım, akıl oyunları, bağlama, keman, model uçak, deney kulübü, drama, origami, salsa, bale, takı tasarımı, mental aritmetik, değerler eğitimi, okuma kulübü, Kafkas dansları, yüzme, voleybol, futbol, basketbol, judo, okçuluk, boks, bilim deney evi kampı, pilates, zumba, vals, koro ve alevde cam işlemeden oluşan 35 farklı branşta gerçekleştirilen desteklerinden ile öğrenciler yeni beceriler kazandı, eğlenirken öğrendi.

"Öğrencilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz"

Aydınlı öğrencilerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla başlatılan destek faaliyetlerinin süreceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Onlarca farklı branşta gerçekleştirdiğimiz destekler ile çocuklarımızın gelişimlerinde yanlarında olmaya devam ediyoruz. 17 ilçemizin tamamında vatandaşlarımızı destek faaliyetleri ile buluşturuyor, öğrencilerimizin yanında oluyoruz. Aydınlık yarınlarımızın parlayan yıldızları olacak olan çocuklarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri'nde öğrencilerin yanı sıra yetişkinlere yönelik de kulüp faaliyetleri düzenleniyor. Yetişkin halk oyunları, pilates, zumba ve enstrüman faaliyetlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Her yaştan vatandaşa yönelik gerçekleştirilen destekler tamamıyla ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden 20 Binden Fazla Öğrenciye Destek - Son Dakika

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