Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Asfalt Çalışmaları

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi'nde bulunan Kemer Bulvarı'nda sıcak asfalt serim çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydınımızın tüm ilçelerinde yol yapım ve yenileme çalışmalarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyoruz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kemer Bulvarı'nda yaptığı sıcak asfalt serim çalışmalarının ardından bulvar, yol çizgisi ve logo çalışmalarıyla daha konforlu ve güvenli haliyle ilçe halkının kullanımına sunulacak.

Yol yapım ve yenileme çalışmalarının kent genelinde sürdürüleceğini belirten Çerçioğlu, "Aydınımızın tüm ilçelerinde yol yapım ve yenileme çalışmalarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırmaya, kentimiz genelinde yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.