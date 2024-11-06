Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 'Şimdi Ne Olacak?' Oyunu Söke'de Sahnelendi - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 'Şimdi Ne Olacak?' Oyunu Söke'de Sahnelendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 'Şimdi Ne Olacak?' isimli oyunu Söke'de sahneleyerek kadına karşı şiddete dikkat çekti. Büyük beğeni toplayan eser, 8 Kasım'da Nazilli'de izleyiciyle buluşacak.

06.11.2024 16:20
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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, "Şimdi Ne Olacak?" isimli oyun ile Söke'de sahnelendi. Oyunun bir sonraki durağı, 8 Kasım Cuma günü saat 20.30'da Nazilli ilçesi Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu olacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, kadına karşı şiddete trajikomik bir anlatımla dikkat çeken "Şimdi Ne Olacak?" eserini ilçelerde yaşayan vatandaşlar ile de buluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi'nin oyuncuları tarafından sahnelenen eser, sanatseverlerden büyük beğeni topluyor.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, ilçelerde gerçekleştirilen gösterimler kapsamında Söke'de sahne aldı. Efes Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu yüzlerce vatandaş izledi.  "Şimdi Ne Olacak?" oyununun bir sonraki gösterimi, 8 Kasım Cuma günü saat 20.30'da Nazilli ilçesi Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek. Sevilen eser, Nazilli'nin ardından Karacasu, Koçarlı, Germencik, Yenipazar ve İncirliova ilçelerinde de vatandaşlar ile buluşacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 'Şimdi Ne Olacak?' Oyunu Söke'de Sahnelendi - Son Dakika

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