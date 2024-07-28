Aydın Büyükşehir Belediyesi öğrencilere tarım eğitimi verdi - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi öğrencilere tarım eğitimi verdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kültür Merkezleri'nde eğitim gören öğrencilere tarım eğitimi verdi. Öğrenciler, Yenipazar'da bulunan Yerel Tarım Ürünleri Proje Sahası'nda derslerini işledi ve meyve-sebzelerin gelişim süreçlerini öğrendi.

28.07.2024 10:47  Güncelleme: 11:10
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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri'nde eğitim gören öğrenciler, derslerini Büyükşehir Belediyesi'nin Yenipazar'da bulunan Yerel Tarım Ürünleri Proje Sahası'nda işledi.

Çocukların eğitimleri ve kişisel gelişimleri için yaz tatili boyunca çeşitli aktiviteler düzenleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi, ilk ve ortaokul öğrencilerini Yenipazar ilçesinde bulunan Yerel Tarım Ürünleri Proje Sahası'nda misafir etti.

Sahada işlenen derste meyve ve sebzelerin gelişim süreçlerini öğrenen öğrencilere, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı uzman personeli de eşlik etti. Meyve ve sebzelerin tohumdan hasat dönemine kadar olan gelişimi hakkında bilgi alan öğrencilere evlerinde dikmeleri için Ata tohumları da hediye edildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çocukların gelişim sürecinde toprağın ve doğanın önemine dikkati çekerek, öğrencileri misafir etmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesi öğrencilere tarım eğitimi verdi - Son Dakika

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