Aydın Büyükşehir Belediyesi Özel Çocuklara Yüzme Kursları Sunuyor

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yüzme kursları, özel çocuklara hizmet vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Özel çocuklarımız için projelerimiz ve çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin özel çocuklara yönelik projeleri sürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin özel çocuklar için başlattığı yüzme kursları bu sene de devam ediyor. Ücretsiz olarak verilen kurslar ile otizmli çocuklar hem yüzme öğreniyor hem de el-ayak ve vücut koordinasyonlarını geliştiriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, otizmli bireylerin hayat standartlarını yükseltmek için çalışmalarının süreceğini belirterek, "Otizmli bireylerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya, onlara destek olmaya devam ediyoruz. Otizmin farkındayız, farkındalığı yaymak için var gücümüzle çalışıyoruz. Özel çocuklarımız için projelerimiz ve çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.