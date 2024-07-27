Aydın Büyükşehir Belediyesi, Sultanhisar'da yolda düzenleme çalışması yapıyor

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Sultanhisar ilçesi Uzunlar Mahallesi'nde üreticilerin ve vatandaşların sıklıkla kullandığı yolda düzenleme çalışması yapıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde de çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Sultanhisar ilçesi Uzunlar Mahallesi'nde üreticilerin ve vatandaşların bağ, bahçe ve tarlalarına ulaşım için sıklıkla kullandığı yolda düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Kırsal mahallelerdeki üreticilerin mahsullerine daha rahat bir şekilde ulaşabilmeleri için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Her zaman üreticinin destekçisi olamaya devam edeceğiz" dedi.