Aydın Büyükşehir Belediyesi Yaz Konserleri Germencik\'te Devam Ediyor

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin "Yaz Konserleri" Germencik Belediye Parkı'nda devam etti.

Aydın Büyükşehir'in düzenlediği Yaz Konserleri'nin son adresi Germencik oldu. Belediye Parkı'nda düzenlenen gecede, Türk Sanat Müziği'nden pop müziğe kadar geniş bir repertuvar seslendirildi.

Başkan Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızı kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya, şehrimizin kültürel zenginliğini ortaya çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.