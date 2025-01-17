Aydın Büyükşehir Belediyesi Yol Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Yol Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Yol Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke ilçesinde başlattığı yol yenileme çalışmalarını tamamlayarak asfalt serimi ile birlikte çizgi ve logolama işlemlerini de gerçekleştirecek.

17.01.2025 11:20  Güncelleme: 11:23
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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde başlattığı yol çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Söke ilçesinde yol yenileme çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediye, asfalt seriminin ardından çizgi ve logolama işlemlerini tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunacak.

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri tarafından gerçekleştirilen kanalizasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla faaliyetlerine başlayan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Savuca Mahallesi'nde bulunan İnönü Caddesi ile Atatürk Caddesi'nde sürdürdükleri kazı işlemlerinin ardından sıcak asfalt serimini tamamlayacak. Asfalt seriminin ardından daha konforlu ve güvenli sürüş için çizgi ve logolama çalışmaları yapılacak caddeler, yenilenen halleri ile vatandaşların hizmetine sunulacak.

"Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Aydın'ın her noktasında yol yenileme ve yapım işlemlerinin süreceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Ekiplerimiz kentimizin dört bir yanında yol yapım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesi Yol Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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