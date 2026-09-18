Aydın Çine'de motosikleti çaya düşen 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Aydın Çine'de motosikleti çaya düşen 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin çaya düşmesi sonucu 19 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin akarsuya düşmesi sonucu 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yiğit Dursun Yüksel'in kullandığı 09 ANK 400 plakalı motosiklet Umurköy Mahallesi Zamına Köprüsü'nden çaya düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Yüksel, kaldırıldığı Çine Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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