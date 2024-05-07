Aydın\'ın Efeler ilçesinde 22 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İzmir Bulvarı üzerinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik çalışma yaptı.
Dur ihtarına uymayan bir kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.
İ.S olduğu belirlenen şüphelinin 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli işlemleri için adliyeye sevk edildi.
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