Aydın'ın Efeler, İncirliova ve Nazilli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik farklı tarihlerde 9 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 30 bin 738 sentetik ecza hap, 154 gram sentetik ecza hapı ham maddesi, 43 gram metamfetamin, 38 gram esrar, 10 gram skunk, 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 120 bin 470 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.