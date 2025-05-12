Aydın'da Anneler Günü Coşkusu: Kursiyerler ve Anneleri Bir Araya Geldi

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kurslarında eğitim alan kursiyerler ve anneleri, Anneler Günü'nde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Etkinliklerin de yer aldığı programda annelere hediyeler verildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü'nü yüzlerce vatandaş ile birlikte coşkuyla kutladı. Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri ve Çocuk Gelişim Merkezleri öğrencilerinin anneleri ile yetişkin kursiyerleri, kahvaltı programında buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Turistik Park'taki programda şarkılar söylendi, dans gösterileri düzenlendi.

Kültür Merkezleri'nin müzik eğitmenlerinin sahne aldığı etkinlikte annelere hediyeler de verildi.