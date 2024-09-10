Aydın\'da Antik Kent Kazı Toplantısı

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Aydın'da antik kentlerin kazı başkanlarıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demir, Tralleis Antik Kenti'ndeki toplantıda kazı çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Demir, kentteki kazıların 12 ay devam ettiğini söyledi.

Kazılara bu sezon yaklaşık 14 milyon liralık destekte bulunulduğunu aktaran Demir, ziyaretçiye kapalı olan noktaları da kısa sürede açmayı hedeflediklerini ifade etti.