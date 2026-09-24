Aydın'da AYSO buluşmasında 2025 sektör ihracatının 10 milyar doları geçtiği belirtildi - Son Dakika
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Aydın'da AYSO buluşmasında 2025 sektör ihracatının 10 milyar doları geçtiği belirtildi

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Aydın\'da AYSO buluşmasında 2025 sektör ihracatının 10 milyar doları geçtiği belirtildi
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AYSO'nun Aydın'da düzenlediği savunma sanayii buluşmasında sektör ihracatının 2025'te 10 milyar doları geçtiği, sektörde 135 bini aşan çalışan olduğu belirtildi. Aydın'ın ihracatı ise 2025'te 1 milyar 958 milyon dolara ulaştı, ürünler 164 ülkeye gönderildi.

Aydın'da "AYSO Sanayicileri ile Savunma Sanayii Stratejik İş Birliği Buluşması" gerçekleştirildi.

Aydın Sanayi Odası (AYSO) tarafından odanın konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Savunma Sanayii Akademi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş, savunma sanayisinde kullanılan ürünlerin son 20 yılda üretildiğini belirtti.

Türkiye'nin savunma sanayisinde söz sahibi ülke konumunda olduğunu söyleyen Aktaş, "Şu anda 135 bini geçen bir çalışan sayımız var. Firma sayımız 4 bini geçmiş durumda. 2025 yılında 10 milyar doları geçen rekor bir ihracat var. İnanılmaz bir rakam ama yeterli değil. Daha da ilerisine gitmek durumundayız." dedi.

Savunma Sanayii Teknolojileri (SSTEK) Başkanı Suat Baylan da SSTEK'in savunma sanayinde yerli ve milli kabiliyetlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

Kritik teknolojilerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesi için yeni şirketler kurduklarını, mevcut şirketlerin sermaye ve ara finansman desteğini güçlendirerek stratejik ortaklıklar geliştirdiklerini vurgulayan Baylan, "Bu yatırımları öz kaynaklarımızın yanı sıra yenilikçi ve ileri teknoloji fonları aracılığıyla yürütüyoruz. Böylece savunma sanayisi ekosisteminde yerli kabiliyetleri büyütüyor, kritik ve yenilikçi teknolojilerin ülkemize kazandırılmasını hızlandırıyoruz." dedi.

Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş ise Aydın'ın sanayi altyapısının güçlendiğini belirterek, "2025 yılında Aydın'ın ihracatı 1 milyar 958 milyon dolara ulaştı. 2026 yılının ilk 7 ayında ise 1 milyar 147 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik ve ürünlerimizi 164 ülkeye ulaştırdık. Temmuz ayı verilerinde makine ve tesisat sektörü yüzde 17'lik bir payla Aydın ihracatının ikinci büyük sektörünü oluşturuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
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