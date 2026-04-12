Aydın'da Büyük Emekli Yürüyüşü - Son Dakika
Aydın'da Büyük Emekli Yürüyüşü

12.04.2026 17:04
Emekliler, hükümetin politikalarını protesto ederek Aydın'da yürüyüş düzenledi. Talepleri var.

Haber: Cihan KAYA

(AYDIN) - Tüm Emeklilerin Sendikası'nın Ege Bölgesi'ndeki şubelerinin öncülüğünde Aydın'da "Sefalet Zulmüne Son" sloganıyla "Büyük Emekli Yürüyüşü" düzenlendi.

Efeler ilçesindeki yürüyüşe CHP'nin de arasında bulunduğu bazı siyasi partilerin temsilcileri de destek verdi.

Emekliler, yürüyüş boyunca sloganlarla hükümetin emeklilere yönelik politikalarını protesto etti, "Artık yeter, geçinemiyoruz. Zamlar geri alınsın. Onurlu bir yaşam hakkı, toplu sözleşmeli, grevli sendika" yazılı pankart açtı.

Tüm Emeklilerin Sendikası Ege Bölge Sorumlusu Nuran Kesiktaş, eylemde yaptığı açıklamada, "Sefalet zulmüne son demek için ülkenin birçok bölgesinde yine alanlarda olduklarını" söyledi.

İnsanca bir yaşam isteyenlerle, onurlu bir yaşam isteyenlerle kol kola, omuz omuza meydanlarda olduklarını ifade eden Kesiktaş, şunları kaydetti:

"Ülkemizde bir rejim krizi yaşanıyor. Demokrasinin olmazsa olmazı olan sandık yok sayılmakta, halkın iradesi gasbedilmektedir. Demokratik haklar bir bir ortadan kaldırılmış, anayasa resmen askıya alınmıştır. TBMM adeta sarayın noterine dönüştürülmüştür. İmzacısı olduğumuz uluslararası anlaşmalar yok sayılmakta, iç hukukta gerekli düzenlemeler yapılmayarak, emeklilerin sendika hakkı gasbedilmiş, örgütlenme özgürlüğü askıya alınmış, ülke yaşanamaz hale gelmiştir. Halk baskı ve korkuyla sindirilmek istenmektedir. 22 yıllık iktidarın geldiği nokta, emeklileri sefalete mahküm etmek olmuştur. Bu sefalete mecbur değiliz. Bu sefalete boyun eğmedik ve eğmeyeyeceğiz."

"Savaştan önce de durum aynıydı"

Bütün muhalefet partilerinin, demokratik kitle örgütlerinin ve sendikaların emeklilerin taleplerinin haklı olduğu noktasında birleştiğini, ancak iktidar partisi ve ortağının emeklileri duymazlıktan gelmeye devam ettiğini kaydeden Kesiktaş, "Biz emeklilerin sefaleti çekilmez boyuttadır. Derin yoksulluk çekiliyor. Emeğin ve alın terinin ifadesi olan emekliliği en dip seviyeye çekip, sırtımıza basılarak, üzerimizden oy devşirilmesine izin vermeyeceğiz. Üzerimizde oy devşirenler, dünün emekçileri, bugünün emeklilerine ortalama aylık 23 bin 500 lirayı layık görmüşler. Utanç verici bir durumdur" dedi.

Kesiktaş, ülkenin taşında, toprağında emeği olan emeklileri yok sayarak ilerlenemeyeceğini belirterek, "Önerimiz çok nettir. İnsani yaşam standardı baz alınmalıdır. Çözüm ülke gelirlerinin adil bölüşümündedir. Buradan iktidara sesleniyoruz: Sefaletin nedeni olarak savaş bahanelerine sığınmayın. Savaştan önce de durum aynıydı" diye konuştu.

"Bu emekli aylıklarıyla yaşanmaz"

Emeklilerin gıdaya bile ulaşamadığını söyleyen Kesiktaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sefalet yaşam biçimi olmuştur. Nefes alamıyoruz. Bıçak kemikte. İktidara sesleniyoruz, taleplerimizi duyun. Çığlığımızı duyun. Bu emekli aylıklarıyla yaşanmaz. Hemen önlem alınmalıdır. Bir çağrımız da emeklileredir. İçinde bulunulan dönem, ayrıntıların öne çıkarılıp, ayrı durulacağı, güçlerin bölüneceği dönem değildir. Koşullar bizi çağırıyor. Şimdi ortak paydalar üzerinde buluşma ve güç birliği yapma zamanıdır. Emekliler bizi çağırıyor, emekçiler bizi çağırıyor, kadınlar bizi çağırıyor, gençler bizi çağırıyor, doğa bizi çağırıyor, iklim adaleti bizi çağıryor. Şimdi dayanışma zamanıdır, omuz omuza olma zamanıdır."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Aydın'da Büyük Emekli Yürüyüşü - Son Dakika

