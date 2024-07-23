Aydın'ın Köşk ilçesinde bir evin çatısını tamir ettiği sırada zemine düşen kişi, hayatını kaybetti.
Soğukkuyu Mahallesi'nde tek katlı bir evin çatısında tamir işi yapan Erdoğan Kara (59), dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan Kara kurtarılamadı.
Olayla ilgili ev sahibi H.S. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da çatı tamiri sırasında yaşanan kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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