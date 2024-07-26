Aydın'da çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı - Son Dakika
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Aydın'da çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Aydın'ın Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangına TOMA araçları ve 2 helikopter de müdahale etti. Yangında 30 dönümlük alan zarar gördü ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

26.07.2024 19:07
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Aydın'da ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki ağaçlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplere, İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da destek verdi.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına 2 helikopter de müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında 30 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.

Söndürme çalışmalarına katılan ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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