Aydın'da çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

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Aydın'da ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki ağaçlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplere, İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da destek verdi.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına 2 helikopter de müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında 30 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.

Söndürme çalışmalarına katılan ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.