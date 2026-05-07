Aydın'da Cinayet Davası Devam Ediyor
Aydın'da Cinayet Davası Devam Ediyor

07.05.2026 20:05
Almanya'dan tatil için gelen Poyraz Başnak'ın öldürülmesiyle ilgili iki sanığın yargılanması sürdü.

Aydın'da sopayla 1 kişiyi öldüren 1 kişiyi de yaralayan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Almanya'dan tatil için ailesiyle Didim ilçesine gelen Poyraz Başnak'ın (21) geçen yıl öldürülmesi, arkadaşı Onur Akyüz'ün de yaralanmasına ilişkin duruşma Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Siraç Adahan Gürbüz (19) ile olay günü 17 yaşında olan Polat Güleç, Başnak ve Akyüz'ün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Dosyaya, olaya ait güvenlik kamerasının netleştirilmesine ilişkin Ulusal Kriminal Büro'dan istenen rapor da eklendi.

Sanık avukatları raporun incelenmesi için ek süre talep etti.

Mahkeme, raporun incelenmesi gerekçesiyle duruşmayı 12 Haziran'a erteledi.

Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan anne Gülden Başnak, "Almanya'dan tatile 3 kişi gelmiştik ama 2 kişi geri döndük. Oğlumu kaybettim. Oğlum darbedildi ardından 20 gün komada kaldı. Daha sonra ise yaşamını yitirdi. Suça sürüklenen çocuk davasının kalkmasını istiyoruz. O iki kişinin en ağır cezayı almasını istiyoruz. Herkesin aynı şekilde emsal kararlarla cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Avukat Mehmet Bülent Deniz de "Kamera kayıtları var, olayın failleri net olarak belli. Bu problem bütün ülkede, son 1 yıldır gündemde olan suça sürüklenen çocuklarla ilgili, çetelerin kullandığı çocuklarla ilgili problemin bir halkasıdır." diye konuştu.

Farklı illerde yaşı küçük kişilerce öldürülen bazı maktullerin aileleri de ellerinde dövizlerle Başnak ve Akyüz'ün ailesine destek verdi.

Olay

Almanya'dan tatil için ailesiyle Didim ilçesine bağlı Akköy Mahallesi'ne gelen Poyraz Başnak ve arkadaşı Onur Akyüz (22) ile Siraç Adahan Gürbüz ve Polat Güleç arasında geçen yıl 18 Temmuz'da çıkan tartışma çevredekilerin araya girmesiyle sona ermişti.

Başnak ve arkadaşı bölgeden uzaklaşmış ancak şüpheli 2 kişi, araçla yanlarına gittikleri Başnak ve Akyüz'ü darbetmişti.

Ağır yaralanan Başnak, Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Akyüz ise Didim Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Poyraz Başnak tedavi gördüğü İzmir'de 6 Ağustos'ta yaşamını yitirmiş, şüpheliler tutuklanmıştı.

İddianame

Güleç'e, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istenilen iddianamede, Güleç'in olay günü 17 yaşında olmasından dolayı cezada indirime gidilerek 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Akyüz'ü kasten yaralama ve tehdit suçundan da "yaş küçüklüğü" nedeniyle indirim istenen iddianamede Güleç'e bu suçlardan da 6 aydan 1 yıl 8 aya kadar ceza talep edilmişti.

İddianamede Gürbüz hakkında ise kasten öldürme suçundan müebbet, kasten yaralama suçundan da 9 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

