Aydın'da cinsel istismar sanığına ceza - Son Dakika
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Aydın'da cinsel istismar sanığına ceza

Aydın\'da cinsel istismar sanığına ceza

Aydın'da 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan yargılanan K.A'ye 14 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

18.11.2024 18:48
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Aydın'da 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 14 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Efeler ilçesinde 22 Nisan 2023'te, C.K'ye (15) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan K.A'nin (18) duruşması Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mahkemede sanık, taraf yakınları ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, "suça sürüklenen çocuk" olarak ifade ettiği sanığın "15 yaşını tamamlamamış çocuk hakkında istismar", "hürriyeti yoksun bırakma" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Sanık, mütalaayı kabul etmediğini belirterek üzerine atılı suçları işlemediğini öne sürdü.

Kararını açıklayan mahkeme, sanığın suçu işlediği tarihte 18 yaşından küçük olduğunu dikkate alarak sanığa "15 yaşını tamamlamamış çocuk hakkında istismar" ve "hürriyeti yoksun bırakma" suçundan toplam 14 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Duruşma sonrası adliye önünde gazetecilere açıklama yapan mağdur avukatı Ali Cenk Çapak, "Toplumda böyle eylemlere sebebiyet veren, infial yaratan kişiler hakkında bu yönde cezalandırma yapılmasını biz bir hukukçu olarak, keza yine bir vatandaş olarak çok kıymetli, çok değerli görüyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da cinsel istismar sanığına ceza - Son Dakika

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