Aydın\'da DEAŞ\'a yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı, biri Suriye uyruklu

AYDIN'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 1'i Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü saha ve istihbarat çalışmalarının ardından harekete geçti. Bu kapsamda, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi. Operasyonda Çine ilçesinden R.G. ile Söke ilçesinden Suriye uyruklu M.E.C. gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, terör örgütü üyesi olmak ve propagandası yapmak suçlarından tutuklandı.