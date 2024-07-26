Aydın'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da firari hükümlü yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 13 yıl 6 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.

26.07.2024 09:17
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Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 13 yıl 6 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı yağma" suçundan 13 yıl 6 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası olan H.E'nin (52) yakalanması için çalışma başlattı.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'deki bir evde saklandığı belirlenen hükümlü, operasyonla yakalandı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Germencik, Aydın, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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