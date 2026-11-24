Geleneksel Türk süsleme sanatlarının önemli dallarından katı sanatı, beş sanatçının eserlerinin yer aldığı "Geçmişin Mirasının Günümüzdeki İzleri" sergisiyle Aydın'da sanatseverlerle buluştu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Aydın Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Tekstil Park Sanat Galerisi'nde açılan serginin küratörlüğünü Dürdane Ünver üstleniyor.

Kağıdın kesilip biçimlendirilmesiyle oluşturulan çalışmalar, katı sanatının incelikli işçiliğini ve estetik anlayışını farklı yorumlarla yansıtıyor.

Sergide Ünver'in "Erguvan ve Sakura", Ersin Yıldızhan'ın "Gılgamış Destanı Veda", Esin Uyar'ın "Sükunetin Kıvrımı", Füsun Köşklü'nün "Hayr Düğümü" ve Özlem Aytan'ın "Damlalar" adlı çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Geleneksel katı sanatını farklı kompozisyon ve motiflerle yorumlayan eserler, kağıdın sabır ve ustalıkla işlenerek sanatsal bir anlatıma dönüştürülmesini ortaya koyuyor.

Geçmişten bugüne uzanan bu sanat geleneğinin güncel yorumlarını bir araya getiren sergi, kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına da katkı sunmayı amaçlıyor.

Aydın Tekstil Park Sanat Galerisi'ndeki sergi, 30 Kasım'a kadar her gün 10.00-18.00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebilecek.