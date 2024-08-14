Aydın\'da Hint keneviri operasyonu: 35 kök kenevir ele geçirildi

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AYDIN'ın İncirliova ilçesinde dün polis ve jandarmanın yaptığı operasyonda 5 metre boyunda 35 Hint keneviri ve 5 kilogram kurutulmuş Hint keneviri ile yakalanan Ş.A. (34) sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ş.A.'nın polisteki ifadesinde Hint kenevirlerini mide kanseri olan babası için ektiğini söyledi.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sandıklı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bir süre yapılan fiziki ve teknik incelemenin ardından önceden belirlenen bir adrese dün saat 02.00 sıralarında İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte operasyon düzenlendi. Evin bahçesinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda boyları 5 metreyi bulan ekili halde 35 kök Hint keneviri ve 5 kilogram da kurutulmuş Hint keneviri ele geçirildi. Evde bulunan Ş.A. gözaltına alındı.

Ş.A. polisteki ifadesinde Hint kenevirlerini mide kanseri olan babası için diktiğini söyledi. Ş.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber: Burhan CEYHAN/ AYDIN,