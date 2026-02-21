Aydın'da İftar Sofraları Kuruldu - Son Dakika
Aydın'da İftar Sofraları Kuruldu

21.02.2026 15:20
Başkan Çerçioğlu, 500 bin Aydınlıyı iftar çadırlarında buluşmaya davet etti.

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, "Bu yıl da yaklaşık 500 bin vatandaşımızla iftar çadırlarımızda bir araya geleceğiz. Bu ay 11 ayın sultanı, birlik ve beraberliğin ayı; tüm vatandaşlarımızı iftar sofralarımızda bir araya gelmeye davet ediyoruz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ramazan ayı nedeniyle kentin farklı noktalarında iftar sofraları kuruluyor. Bu iftar sofralarında binlerce Aydınlı orucunu hep birlikte açıyor. Dün kentin 10 farklı noktasında toplam 16 bin kişilik iftar programı düzenlendi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu, AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Şahika Edremit, AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ömür Özipek ve AK Parti Aydın İl Başkan Yardımcıları ile birlikte Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen iftarda vatandaşlar ile bir araya geldi. Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan iftar sofrasına 5 bin kişi katılarak, orucunu açtı.

İftar programında konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel olarak kentimizin merkezinde, Atatürk Kent Meydanı'nda iftar çadırımızı kurduk. Bu yıl da yaklaşık 500 bin vatandaşımızla iftar çadırlarımızda bir araya geleceğiz. Ramazan ayı boyunca Atatürk Kent Meydanı'nda ve kentimizin dört bir yanında sofralarımız kurulacak. Bu ay 11 ayın sultanı, birlik ve beraberliğin ayı; tüm vatandaşlarımızı iftar sofralarımızda bir araya gelmeye davet ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın ramazan ayını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Kaynak: DHA

