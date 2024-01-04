Aydın'ın Germencik ilçesinde dere yatağına kurdukları düzenekle kaçak altın aradıkları suçlamasıyla yakalanan 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcapınar Mahallesi'nde devriye sırasında Karaçağıl mevkisindeki derede şüpheli bir durum fark etmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, dere yatağı içerisine kurulan düzeneklerle izinsiz altın madeni aradıkları suçlamasıyla Ö.Ç, M.Ç, H.G, H.S, M.F. ve H.K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da Kaçak Altın Arayan 6 Kişi Hakkında Adli İşlem Yapıldı - Son Dakika