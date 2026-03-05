Aydın'da Kaçak Makaron Operasyonu - Son Dakika
Aydın'da Kaçak Makaron Operasyonu

05.03.2026 19:52
Aydın'da düzenlenen operasyonda 24 bin makaron ele geçirildi, 6 kişiye adli işlem yapıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 24 bin 60 doldurulmuş makaron ele geçirildi, 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 4 iş yerine operasyon düzenledi.

Aramalarda, 24 bin 60 doldurulmuş makaron, 24 elektronik sigara, 4 elektronik sigara likiti ve bir miktar kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Makaron, Efeler, Güncel, Aydın, Son Dakika

