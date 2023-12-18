 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'da kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan kavgada B.A. adlı kişi, tabancayla H.E'yi yaraladı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili B.A. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın\'da kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, 1 kişi tutuklandı
18.12.2023 - 21:03,
Abone Ol

Aydın'ın Germencik ilçesinde kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Aydoğdu Sokak'ta B.A, S.Ç. ve M.T. ile H.E. ve E.E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda B.A. tabancayla H.E'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.E, Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

B.A, S.Ç. ve M.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Devlet Hastanesi, Germencik, Aydın, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


21:03
Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
19:51
Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:42
Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı
19:29
Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı
19:12
Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı
18:38
Galatasaray Kulübü'nden açıklama var! İşte hastaneye kaldırılan Başkan Özbek'in sağlık durumu Galatasaray Kulübü'nden açıklama var! İşte hastaneye kaldırılan Başkan Özbek'in sağlık durumu
18:20
Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak
18:19
Kassam savaşçıları Gazze'de İsrail askeri aracını havaya uçurdu Kassam savaşçıları Gazze'de İsrail askeri aracını havaya uçurdu

Son Dakika
21:03 Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
19:51 Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:42 Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı
19:29 Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı
19:12 Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı
18:38 Galatasaray Kulübü'nden açıklama var! İşte hastaneye kaldırılan Başkan Özbek'in sağlık durumu
18:20 Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak
18:19 Kassam savaşçıları Gazze'de İsrail askeri aracını havaya uçurdu
18:14 8 kurşunla vurulup 21 gün boyunca içerisinde ceset olan odada tecavüze uğrayan kadın konuştu
17:53 TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 21:29:55. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement