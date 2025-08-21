Aydın'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aydın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Denizli-Aydın kara yolu Umurlu Hal Kavşağı yakınlarında yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Sultan Derik'e (74) B.S. (26) idaresindeki 09 ANP 800 plakalı motosiklet çarptı.

Derik ve yanındaki Ü.Y. (60), çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Bu sırada Ü.Y'ye, B.Ç. (38) yönetimindeki 09 KR 768 plakalı otomobil çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü ve 2 yaya yaralandı.

Ağır yaralı olarak Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Sultan Derik, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Motosiklet sürücüsü B.S. ve Ü.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin Sultan Derik'e, ardından otomobilin ise Ü.Y'ye çarptığı görüldü.