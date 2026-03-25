Aydın\'da Motosiklet Devrildi: Bir Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
A.G. yönetimindeki 09 ASJ 171 plakalı motosiklet, Kızılay Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Devrilmenin etkisiyle sürüklenen motosiklet, önünde seyir halinde olan O.K'nin kullandığı 34 PJR 843 plakalı panelvana çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?