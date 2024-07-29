Aydın'da Orman Yangını: 150 Dönüm Alan Zarar Gördü

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Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangında, yaklaşık 150 dönüm alan zarar gördü.

Aşağıkayacık Mahallesi'ndeki ormanlık ve zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangında, yaklaşık 150 dönümlük alan zarar gördü.