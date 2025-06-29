6 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
Aydın'ın Efeler ilçesi Horozköy Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan 67 araç ve 208 personelle müdahale edildi. Alevler, yangın başladıktan 6 saat sonra saat 23.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Mert CONA/ AYDIN,
Son Dakika › Güncel › Aydın'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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