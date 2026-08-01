Aydın\'da Orman Yangını Üçüncü Günde Devam Ediyor

Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda 30 Temmuz'da başlayan yangına havadan ve karadan müdahale 3. gününde sürüyor.

Kavşıt mevkisindeki ormanlık alanda devam eden yangına ekipler, gece boyunca müdahale etti.

Günün aydınlanmasıyla alanda ekip sayısı artırıldı. Bölgeye çevre illerden de ekipler gönderildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler yangının etkin olduğu tepe noktasında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ormanlık alanda 30 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

Ayrıca, 4 mahalledeki hayvanlar da Çine Canlı Hayvan Pazarı'na götürülmüştü.