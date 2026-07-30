Aydın'da Orman Yangınına Müdahale

Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kavşıt mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler 2 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 127 personel ile havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangında Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar gördü, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edildi.

Çine Kaymakamı Ali Erdoğan, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.