Aydın'da Sağlıklı Beslenme ve Diyet Birimi Hizmete Girdi

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Beslenme ve Diyet Birimi hizmete başladı. Başkan Özlem Çerçioğlu, her yaştan vatandaşı sağlıklı hayata adım atmaya davet ederek, "Her yaştan hemşehrimize hizmet verecek olan birimimiz ile vatandaşlarımızı sağlıklı yaşam ile buluşturacağız" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Sağlıklı Beslenme ve Diyet Birimi bugün itibarıyla hizmete girdi. Tamamıyla ücretsiz olan hizmet ile danışanların detaylı vücut analizi yapılarak en uygun beslenme programları kişiye özel olarak hazırlanacak. Sağlıklı Beslenme ve Diyet Birimi'nde detaylı vücut analizi ve takibi ile yağ ve kas ölçümü hizmetleri verilecek. Birim bünyesinde vatandaşların hastalıklarına uygun beslenme programlarının yanı sıra anne ve çocuklara yönelik programlar ile sporculara yönelik özel programlar da oluşturulabilecek.

Başkan Çerçioğlu, hizmete ilişkin, "Sağlıklı Beslenme ve Diyet Birimimiz danışan kabulüne başladı. Her yaştan hemşehrimize hizmet verecek olan birimimiz ile vatandaşlarımızı sağlıklı yaşam ile buluşturacağız. Tüm vatandaşlarımızı birimimizi ziyaret etmeye, alanında uzman diyetisyenlerimiz eşliğinde yeni, sağlıklı bir hayata adım atmaya davet ediyorum. Her yaştan hemşehrimiz için hizmetlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı Beslenme ve Diyet Birimi'yle ilgili detaylı bilgiye, 444 13 40 numaralı Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'nden ulaşılabilecek.